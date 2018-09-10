Во Франции из Калашникова застрелили 19-летнего футболиста «Сент-Этьена»

Бывший защитник резервной команды «Сент-Этьена» (Франция) Вильям Гомис убит в ночь с воскресенья на понедельник в Ла-Сен-сюр-Мер. Как сообщает Le Progrès, 19-летнего игрока застрелили из автомата Калашникова в ходе перестрелки.

Еще одним убитым оказался 14-летний подросток.

Гомис перешел в «Сент-Этьен» 5 лет назад. Выступал за резервную команду. В прошлом сезоне сыграл 20 матчей. Летом 2018 года покинул французский клуб.

Напомним, похожий инцидент произошел в Дагестане в 2015 году. Тогда в Кумторкалинском районе республики был застрелен 20-летний игрок футбольного клуба «Анжи-2».