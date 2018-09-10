Сыновья полузащитника Маркизио поступят в Академию «Зенита»

Полузащитник Клаудио Маркизио, подписавший на минувшей неделе двухлетний контракт с футбольным клубом «Зенит», отдаст сыновей в академию сине-бело-голубых.

«Они обожают футбол, наш спорт этим и прекрасен, так как дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку. Им интересно только играть, они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе "Зенита" и множества ударов по мячу», – заявил новичок «Зенита» в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в минувшее воскресенье Маркизио дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата». 32-летний полузащитник вышле на замену на 82-й минуте встречи. Перед игрой состоялась торжественная презентация нового футболиста. Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.