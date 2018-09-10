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Город
10.09.2018 12:44
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Крестный ход изменит движение автомобилей и троллейбусов. Невский закроют

В ближайшие дни в Петербурге ограничат движение транспорта и парковку, а также изменят маршруты троллейбусов в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню святого благоверного князя Александра Невского и дню Ништадтского мира. Об этом 10 сентября сообщают пресс-службы комитета по развитию транспортной инфраструктуры и ГУП «Горэлектротранс».

Сам крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру (вместе с процессией от Казанского собора до Александро-Невской лавры пронесут мощи святителя Спиридона Тримифунтского) состоится в среду, 12 сентября. В этот день движение будут перекрывать поэтапно:

  • с 9:00 до 11:30 – по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, по переулку Сергея Тюленина;
  • с 10:30 до 13:30 – по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского и по самой площади.

Кроме того, на время подготовки и проведения мероприятий будут закрыты:

  • с 20 часов 11 сентября до 20 часов 12 сентября – участок площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского и по Чернорецкому переулку;
  • с 9 часов 11 сентября до 14 часов 12 сентября – крайняя левая полоса по Лаврскому проезду в направлении от площади Александра Невского к набережной реки Монастырки;
  • с 6 часов до 14 часов 12 сентября – крайняя правая полоса по Невскому проспекту в направлении от Фонтанки к Караванной улице.

Запрет парковки транспортных средств вводится:

  • с 20 часов 11 сентября до 9 часов 12 сентября – на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, в переулке Сергея Тюленина;
  • с 20 часов 11 сентября до 24 часов 14 сентября – на Московском проспекте вдоль дома 100, по чётной стороне Черниговской улицы от Московского проспекта до дома 8 по Черниговской улице (кроме автобусов).


Троллейбусы 12 сентября будут обходить центр Петербурга. Их движение закрывается:

  • с 9:00 до 11:30 – по Казанской площади, Казанской улице, набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, по переулку Сергея Тюленина;
  • с 10:30 до 12:00 – по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского;
  • с 10:30 до 14:00 – по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского и по самой площади.

При закрытии Невского проспекта у Садовой улицы трамваи маршрута №3 будут следовать с приостановкой движения на период прохода колонны.

Напомним, в связи с крестным ходом петербургские парламентарии могут начать осеннюю сессию на день раньше.  Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров хочет принять участие в шествии.

Справка:

Великий князь Александр Невский (1221-1263) канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Он был погребён в монастыре Рождества Богородицы во Владимире, а 30 августа 1724 года (12 сентября по новому стилю) его мощи были перенесены в Санкт-Петербург.

30 августа (10 сентября) 1721 года в городе Ништадт (Финляндия) был подписан русско-шведский мирный договор, завершивший Северную войну (1700-1721). По условиям договора к России отошли Лифляндия (с Ригой), Эстляндия (с Ревелем и Нарвой), часть Карелии, Ингерманландия (Ижорская земля) и другие территории.

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