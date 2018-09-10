Петербургская фигуристка Столбова раскрыла имя своего нового партнера. Он из Франции

Стал известен новый партнер олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Ксении Столбовой. Ранее стало известно, что ее предыдущий многолетний партнер Федор Климов завершил карьеру.

По словам Столбовой, теперь она будет кататься с Андреем Новоселовым, в прошлом выступавшим за Францию.

«Начинаю все сначала, с чистого листа. Кто нас тренирует? Пока это большая тайна», – цитирует спортсменку «Российская газета» .

Напомним, Столбова оказалась в числе 47 российских спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил до Олимпиады в Пхенчхане. В результате пара пропустила Игры-2018, а затем и чемпионат мира из-за травмы партнерши.