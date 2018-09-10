В Петербурге начались суды за митинг против пенсионной реформы. Задержанных отправляют под арест

Суды Петербурга регистрируют материалы по задержанным накануне на акции протеста против повышения пенсионного возраста и начинают слушать дела. Противников реформы пока наказывают изоляцией от общества.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, к утру 10 сентября в Приморский районный суд поступило 10 материалов на юношей и девушек. Кировскому досталось 13, Красногвардейскому – 33. Дела ещё 26 человек передали во Фрунзенский, рядом с которым уже дежурят автозаки с задержанными. Также документы ждут в Выборгском, Смольнинском, Колпинском и Петродворцовом судах.

Первыми решения вынесли в Приморском суде. Четырех человек признали виновными в участии в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех работе транспортной, социальной инфраструктуры и движению пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ) и отправили в спецприёмник на 5 и 7 суток. Аналогичные наказания по той же статье получают в Невском суде. Там 5 суток административного ареста назначили пяти задержанным, ещё один получил 20 часов обязательных работ.

Митинг против пенсионной реформы, заявленный сторонниками Алексея Навального, прошёл в России 9 сентября. В Петербурге акция была согласована на площади Ленина, но проводить мероприятие запретили из-за ремонтных работ. По официальным данным, участие приняли 1200 человек. Таким образом, если верить полицейской статистике, в отделах оказался каждый второй.