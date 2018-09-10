Порошенко: Украина научилась взламывать российские спутники

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина научилась взламывать военные спутники. Как 10 сентября сообщает издание "Страна.ua", историческую речь украинского президента могли услышать миллионы соотечественников, поскольку её трансляцию вёл телеканал "Прямой".

Как пишут украинские СМИ, сенсационное заявление последовало от главы их государства во время его рабочей поездки в Винницу. По словам Петра Алексеевича, во время одного из очередных обострений на Донбассе украинские военные "оперативно обнаружили готовящуюся атаку и своевременно подтянули резервы и встретили врага". Президент Украины отметил, что в этом им помогли данные разведки и спутниковые снимки.

"Мы задействовали много специалистов – и компьютерщиков, и по спутниковым технологиям – и сделали перехват с российских спутников, и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа", – сказал Порошенко и добавил, мол, этого показывать в эфире не надо.

Других подробностей хакерской технологии украинский президент не раскрыл.