Крайний Север — самый хлебный. Росстат назвал регионы, где зарабатывают больше всего

Жители Москвы и районов Крайнего Севера имеют самые большие зарплаты в стране. А в республиках Северного Кавказа получают чуть ли не в пять раз меньше их. Таковы данные Росстата за первое полугодие 2018 года.

Свежие статистические данные публикует 10 сентября «Российская газета» на своем сайте. Как пишет издание, на сегодняшний день средняя зарплата в стране – 42 555 рублей. При этом в ряде регионов жители зарабатывают, как минимум, вдвое больше среднего по стране. Зажиточным можно назвать население Ямало-Ненецкого автономного округа (100 617 рублей), Чукотского автономного округа (98 291 рубль), Москвы (82 729 рублей), Магаданской области (82 471).

И напротив, есть субъекты, где средняя зарплата сильно не дотягивает до «общей по палате»: это Алтайский край (24 402 рубля), Карачаево-Черкесия (24 481 рубль), Чечня (24 873 рубля), Ивановская область (24 874 рубля).

Если говорить об отраслях, то самыми «кормящими» для российских работников стали воздушный и космический транспорт. Представители этих специальностей в месяц получают 161 700 рублей в месяц в среднем. В сфере добычи нефти и газа платят 123 100 рублей. Сотрудники табачной отрасли зарабатывают по 111 200 рублей.

Самые маленькие средние зарплаты у производителей одежды (20 800 рублей), мебели (23 400 рублей), кожи и изделий из нее (24 500 рублей).

Ранее «Фонтанка» сообщала: жители Северной столицы в июле поставили рекорд рачительности – чтобы закупить все необходимое, достаточно иметь в кошельке всего 600 – 700 рублей. С февраля петербуржцы все меньше тратят на еду.