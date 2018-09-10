18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 69.87р
80.67р
15:35 10.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
10.09.2018 11:53
Печать

Звезда «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Петербурга

Актёру Сергею Селину утром 10 сентября подпортили день и машину на площади Восстания в центре Петербурга: его «Мицубиси» догнал сзади белый автомобиль, сообщают «Фонтанке» очевидцы.

Инцидент обсуждают и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Участники группы называют Селина именем его персонажа из сериала «Улицы разбитых фонарей» – старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса. «Это точно Дукалис! Живёт в нашем доме, и машина его», – пишет в комментариях Елена.

О том, как произошла авария, сам Селин рассказал «Пятому каналу».

«Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания. <...> В общем, моей машине, поскольку у меня сзади запасное колесо, оно не пострадало. Оно, в смысле колесо, не пострадало. Чуть-чуть краска там, – говорит актёр. – Всё нормально, спасибо за беспокойство. А ребята на чужих машинах ездят, конечно, это очень странно. Потому что 100% красный сигнал светофора. А он на скорости въезжает».

В машине вместе с Селиным находилась его супруга. Никто не пострадал.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Петербурга

Справка:

Сергей Селин родился 12 марта 1961 года в Воронеже, по данным «Википедии», состоял на учёте в детской комнате милиции. Служил в Туле музыкантом (тромбонистом). После армии и неудачной попытки поступления в Московский театральный институт два года отучился в Воронежском технологическом институте по специальности «Инженер-технолог мясо-молочных продуктов». Затем поступил в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Начал сниматься на Ленфильме, стал популярен после роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо действующего президента РФ Владимира Путина.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ГК «Эталон»
10.09.2018 14:55

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
10.09.2018 13:26

«Строительный трест» выставил на продажу торгово-офисный центр в проекте NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» выставила на продажу инвестиционный проект торгово-офисного центра в составе жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Объект расположен на пересечении Красносельского шоссе и Питерского проспекта. Цена продажи четырехэтажного здания – 380 млн рублей
Setl Group
10.09.2018 13:01

Сотрудники холдинга Setl Group оказали помощь приюту для животных

Сотрудники холдинга Setl Group помогли петербургскому приюту для животных «Брошенный ангел». В субботу, 8 сентября, в приют на Кожевенной линии Васильевского острова представители компании привезли корм для собак и кошек, лекарства, игрушки, поводки, шампуни и лакомства, собранные силами сотрудников холдинга.
предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»
10.09.2018 10:00

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
07.09.2018 20:00

В «Образцовом квартале 3» заканчивается отделка мест общего пользования

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» заканчивается отделка мест общего пользования. Параллельно готовятся документы на получение заключения о соответствии ЖК.
ПАО «Группа ЛСР»
07.09.2018 16:33

«Группа ЛСР» открыла в «Новой Охте» два детских сада

На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.
LEGENDA Intelligent Development
07.09.2018 15:09

LEGENDA – лауреат премии WOW Awards-2018

6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
07.09.2018 13:20

"Дальпитерстрой" осваивает Охту

Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.09.2018 13:07

Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
07.09.2018 11:57

Банк «Санкт-Петербург» открывает счета участникам закупок по 44-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» начал открывать участникам закупок специальные счета, необходимые для работы с 1 октября 2018 года по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Магазин "Кей"
07.09.2018 10:00

Как ухаживать за фотоаппаратом? Советы КЕЙ

В этом обзоре вместе с КЕЙ мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за фотоаппаратом.
LEGENDA Intelligent Development
06.09.2018 16:02

LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.