Звезда «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Петербурга

Актёру Сергею Селину утром 10 сентября подпортили день и машину на площади Восстания в центре Петербурга: его «Мицубиси» догнал сзади белый автомобиль, сообщают «Фонтанке» очевидцы.

Инцидент обсуждают и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Участники группы называют Селина именем его персонажа из сериала «Улицы разбитых фонарей» – старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса. «Это точно Дукалис! Живёт в нашем доме, и машина его», – пишет в комментариях Елена.

О том, как произошла авария, сам Селин рассказал «Пятому каналу».

«Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания. <...> В общем, моей машине, поскольку у меня сзади запасное колесо, оно не пострадало. Оно, в смысле колесо, не пострадало. Чуть-чуть краска там, – говорит актёр. – Всё нормально, спасибо за беспокойство. А ребята на чужих машинах ездят, конечно, это очень странно. Потому что 100% красный сигнал светофора. А он на скорости въезжает».

В машине вместе с Селиным находилась его супруга. Никто не пострадал.