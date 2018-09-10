Происшествия
Звезда «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП в центре Петербурга
Актёру Сергею Селину утром 10 сентября подпортили день и машину на площади Восстания в центре Петербурга: его «Мицубиси» догнал сзади белый автомобиль, сообщают «Фонтанке» очевидцы.
Инцидент обсуждают и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Участники группы называют Селина именем его персонажа из сериала «Улицы разбитых фонарей» – старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса. «Это точно Дукалис! Живёт в нашем доме, и машина его», – пишет в комментариях Елена.
О том, как произошла авария, сам Селин рассказал «Пятому каналу».
«Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания. <...> В общем, моей машине, поскольку у меня сзади запасное колесо, оно не пострадало. Оно, в смысле колесо, не пострадало. Чуть-чуть краска там, – говорит актёр. – Всё нормально, спасибо за беспокойство. А ребята на чужих машинах ездят, конечно, это очень странно. Потому что 100% красный сигнал светофора. А он на скорости въезжает».
В машине вместе с Селиным находилась его супруга. Никто не пострадал.
Справка:
Сергей Селин родился 12 марта 1961 года в Воронеже, по данным «Википедии», состоял на учёте в детской комнате милиции. Служил в Туле музыкантом (тромбонистом). После армии и неудачной попытки поступления в Московский театральный институт два года отучился в Воронежском технологическом институте по специальности «Инженер-технолог мясо-молочных продуктов». Затем поступил в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Начал сниматься на Ленфильме, стал популярен после роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо действующего президента РФ Владимира Путина.