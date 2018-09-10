Путин призвал создавать преференции для желающих переехать на Дальний Восток специалистов

Специалисты, готовые переехать на Дальний Восток, должны получить преференции, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Стенограмма выступления главы государства 10 сентября приводится на сайте Кремля.

«Ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах. Этот вопрос надо решать, безусловно, уже сейчас, причем комплексно: развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток», — сказал Путин.

Кроме того, как отметил президент, власти также должны придумать стимулы для компаний, которые способны вкладывать средства в проекты на Дальнем Востоке.

«На реализацию планов социального развития в таких центрах (экономического роста. — Прим. ред.) до 2020 года выделяется свыше 50 млрд рублей из федерального бюджета… Стройка предстоит большая, здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи», — отметил Путин.