В Новом Мурино у незаконной дороги похоронили "совесть властей Петербурга"

У несогласованного проезда, подключающего областной ЖК «Новое Мурино» к дорожной сети Петербурга, появился самодельный могильный памятник с надписью «Здесь покоится совесть властей СПб».

Как объяснил «Фонтанке» 10 сентября местный житель Игорь Багиров, с помощью этого объекта новомуринцы хотят привлечь внимание к проблемному отрезку дороги, который должны снести. Кроме того, новомуринцы таким образом выражают свое недовольство неблагоустроенным видом несогласованного проезда.

Жителей не устраивает спорный статус дороги: власти Ленобласти утверждают, что проезд узаконят, в то время как власти Петербурга сообщают жителям ЖК «Новая Охта», что его демонтируют. По существующим градостроительным нормам дороги в этом месте быть не должно. К инициативе жителей «Нового Мурино» в «Новой Охте» отнеслись со скепсисом и недовольством, возмущаясь тем, что дорога не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и ежедневно подвергает прохожих опасности.

«Сегодня в очередной раз за ночь появилось новое «чудо» на самовольно захваченной территории, принадлежащей Санкт-Петербургу. Вопиющее поведение и выпады жителей «Нового Мурино» в сторону жителей «Новой Охты» и властей города уже переходят все возможные грани добра и зла! Удивительным образом, администрация Мурино перекрыла действующие, официально утверждённые проезды к «Новому Мурино» и тем самым провоцирует выйти людей на улицу для несанкционированных митингов. В то время, как жители «Новой Охты» часами теперь выезжают из своих дворов, опаздывая в школы, сады и на работу, жители «Нового Мурино» беспрепятственно выезжают из Ленобласти в Петербург по самострою, грубо нарушая все возможные ПДД, игнорируя установленные дородные знаки и разметку. Кроме того, из-за проложенной дороги невозможно строительство школы для проживающих в ЖК «Новая Охта», – рассказывает проживающая в «Новой Охте» Виктория Долгицер.

Из-за незаконной дороги, идущей от ЖК «Новое Мурино», у его обитателей возникла конфронтация с соседями из ЖК «Новая Охта»: асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцировал утренние пробки для новоохтинцев.

Еще в конце июля вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин заявил, что несогласованный проезд будет узаконен, а руководство комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга и вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко сообщили о грядущем демонтаже дороги.

С тех пор ситуация не изменилась: как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, вопрос сноса спорного проезда решается совместно с городским комитетом по контролю за имуществом, но конкретных сроков пока не назвали. В то же время в начале сентября глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский заявил, что дорогу сделают законной.