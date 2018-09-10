“Новая газета”: Полные тезки близких родственников Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительство в Венгрии
Полный тезка сына директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии.
Это удалось выяснить «Новой газете» в ходе расследования, опубликованного 10 сентября.
Издание сообщает, что вид на жительство в Венгрии просили также невестка главы СВР Светлана Нарышкина и двое его дочерей. В документах совпадают не только их имена, но и даты рождения. При этом издание не подтверждает, удалось ли родственникам высокопоставленного чиновника в итоге получить вид на жительство.
С 2013 года получить вид на жительство в Венгрии можно было с помощью инвестиций в венгерские облигации через уполномоченную местными властями фирму. Нужно вложить как минимум 300 тысяч евро, еще 60 тысяч евро — административный сбор. После этого инвестор с женой и несовершеннолетними детьми могут получить вид на жительство в стране. Программа прекратила свое существование в 2017 году.
Справка:
Сергей Нарышкин находится под американскими санкциями с 2014 года. До 2013 года его сын работал заместителем руководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС. Известно, что Андрей Нарышкин в последнее время участвовал в управлении петербургскими торговыми компаниями “Фактор” и “Ленпромторг”.
Директор СВР Сергей Нарышкин находится под американскими санкциями с 2014 года. Он вместе с будущим президентом Владимиром Путиным работал в мэрии Петербурга. “Новая газета” со ссылкой на сокурсника Нарышкина по Высшей школе КГБ пишет, что тот не подчеркивал свой статус после того, как сделал политическую карьеру, и всегда общался с людьми на равных.
С 2004 года Нарышкин руководил аппаратом правительства, с 2007 года был вице-премьером, а в 2008 стал главой администрации президента. В конце 2011 года Нарышкин вступил в должность председателя Госдумы, а в сентябре 2016 года возглавил Службу внешней разведки.