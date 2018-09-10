“Новая газета”: Полные тезки близких родственников Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительство в Венгрии

Полный тезка сына директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии.

Это удалось выяснить «Новой газете» в ходе расследования, опубликованного 10 сентября.

Издание сообщает, что вид на жительство в Венгрии просили также невестка главы СВР Светлана Нарышкина и двое его дочерей. В документах совпадают не только их имена, но и даты рождения. При этом издание не подтверждает, удалось ли родственникам высокопоставленного чиновника в итоге получить вид на жительство.

С 2013 года получить вид на жительство в Венгрии можно было с помощью инвестиций в венгерские облигации через уполномоченную местными властями фирму. Нужно вложить как минимум 300 тысяч евро, еще 60 тысяч евро — административный сбор. После этого инвестор с женой и несовершеннолетними детьми могут получить вид на жительство в стране. Программа прекратила свое существование в 2017 году.