26 сентября 2018 года
Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как работать с должниками? Есть ли на рынке успешные практики?
- Чем чревата неоплата квитанций для самих жителей? Какая часть платежей за содержание и ремонт общего имущества уходит ресурсоснабжающим организациям? Как недофинансирование влияет на состояние дома?
- Есть ли смысл переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями тем Управляющим Организациям, у кого нет долгов? Каковы преимущества и недостатки этой схемы оплаты для Управляющей Организации?
- Как можно было бы изменить законодательство, чтобы снизить долю неплатежей жителей?
К участию приглашаются представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.Ру»
По вопросам участия обращаться:
+7 (812) 416-777-3
Анна Сосновик
anna.s@fontanka.ru