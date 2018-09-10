В массовом ДТП с особой машиной на Киевском шоссе пострадали старики

Авария спровоцировала плотную пробку на дороге Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе) в Лужском районе Ленинградской области утром 10 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, ДТП произошло около 5:50 на 128-м километре трассы, между Толмачёво и Долговкой. По предварительным данным, мужчина на микроавтобусе «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ЗАЗ Шанс» под управлением мужчины 53 лет. «ЗАЗ» от удара выскочил также на встречку, где в свою очередь столкнулся с автомобилями «КИА» и «Хёндэ».

Пострадали два пассажира из «Шанса»: мужчина 83 лет и женщина 80 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Читатель «Фонтанки», простоявший рано утром в пробке из-за этой аварии, рассказывает, что микроавтобус опрокинулся набок и, возможно, был служебным. По данным нашего издания, он принадлежит Ростехснабу города Брянска. Одну из разбитых машин оттаскивал «УАЗ» скорой помощи.

Очевидцы обсуждают подробности аварии в группе «Подслушано в городе Луга» «ВКонтакте». «Вторая машина на обочине справа, которая разбита, стояла посередине дороги, – пишет Алексей. – Её водитель очень сильно пострадал. Лицо было всё в крови».