ФСБ задержала члена запрещенного ИГ. Он якобы планировал убить одного из лидеров ополчения в Донбассе

О задержании члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» сообщила 10 сентября Федеральная служба безопасности. На уроженца Дагестана надели наручники в Смоленской области.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», подозреваемого зовут Меджид Магомедов. Его задержали 9 сентября в западном приграничном регионе страны – в Смоленской области. По версии ФСБ, россиянин намеревался убить одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Заказчиками чекисты видят Службу безопасности Украины и руководство запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

По заявлению ФСБ, Магомедов поведал после задержания о том, что спецслужбы соседней страны помогают участникам ИГ на территории своей страны. СБУ якобы финансирует боевиков, поставляет им оружие и взрывчатые вещества «для организации терактов в России».