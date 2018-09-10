Апартаменты: от римских площадей до площади Мужества

Такой формат жилья, как апартаменты, прошёл долгий путь от площадей Древнего Рима через буржуазные кварталы Парижа к элитной недвижимости, а затем – комфорт-классу. Сегодня апартаменты имеют особый статус и более доступны, чем раньше

Комплекс LIKE/ПСК

Римские площади

Понятие апартаментов появилось в Древнем Риме в период расцвета империи. Мегаполис того времени, он столкнулся с той же проблемой, что и современный город-миллионник: перенаселением. Патриции жили в собственных домах, но «средний класс» ‒ ремесленники, торговцы, эквиты ‒ не мог позволить себе личное жильё. Поэтому стали появляться инсулы (острова) ‒ многоквартирные (и что важно – многоэтажные) дома, возводившиеся как замкнутый четырехугольник с внутренним двором. Зачастую они были столь большими, что занимали целый квартал. Помещения первых этажей были «коммерческими», а жилые квартиры сдавал один владелец. В «прародителях» апартаментов жило большинство римских граждан того времени.

Парижские кварталы

Концепция апартаментов перекочевала в более позднюю Европу XVII-XIX веков. В Париже XVII века апартаменты выбирала для проживания не только буржуазия, но и бедные французы, приехавшие в столицу на заработки. В XVIII веке германские торговцы, да и вообще любые зажиточные жители, которые могли себе это позволить, стали приобретать или строить дома на 6-20 квартир. Сами они там не жили, но сдавали в наём, получая в распоряжение фактически беспроигрышный бизнес, который без особых усилий приносил им пассивный доход. Позже других апартаменты пришли на островную Европу. Обедневшие аристократы XIX века в Лондоне переселялись из домов, которые они не могли содержать, в скромные квартиры. Одна такая квартира хорошо известна во всём мире. Она находится по адресу 221b Baker Street.

Площадь Мужества

В России апартаментами изначально называли жилые помещения в поместьях. Это был XVIII век, с его модой на всё французское, поэтому и жильё называли appartment – как и резиденции французских королей. Правда, уже с XIX века это слово приобрело ироничный оттенок, а затем было забыто почти на век. На российский рынок апартаменты вернулись в 90-е годы XX века. На тот момент подобный формат жилья воспринимался как нечто роскошное, западное и новомодное. Сейчас это уже не так. Апартаменты бывают как бизнес-, так и комфорт-класса, и многие выбирают такой формат недвижимости как вариант инвестиций.

В Петербурге динамика спроса на апартаменты год от года показывает рост. Появляется всё больше проектов в разных частях города. Так, недавно полностью были завершены монолитные работы в апарт-комплексе Like, который строительный холдинг «ПСК» возводит недалеко от Площади Мужества. Работы закончились на три месяца раньше срока, поскольку многое выполнялось параллельно: например, остекленение фасадов первой секции и монолитные работы на последней секции. Благодаря этому уже сейчас забор, огораживающий секции Sun и Sky*, убирают, и любой желающий может видеть, как будет выглядеть комплекс.

Основная работа в данный момент сосредоточена внутри здания: выполняются инженерные и отделочные работы. В ближайшее время будет открыт шоу-рум, где можно будет посмотреть качество отделки и варианты мебелировки. Записаться на просмотр, а также узнать о программах доходности Like можно по телефону отдела продаж 8 (812) 770-47-51.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

*Солнце, небо

Разместить "Новость компании" онлайн