В России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей

В России могут появиться суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей и цифрового права. Такое предположение 10 сентября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм», — цитирует Пескова РБК со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что деятельность в социальных сетях действительно может представлять угрозу обществу, поскольку там создаются все необходимые условия для манипулирования сознанием других людей. Именно поэтому, по его мнению, должны быть выработаны новые судебные практики. Песков также уточнил, что для достижения данной цели надо проанализировать все материалы уголовных дел, которые уже имеются в российской судебной практике. В рамках этой работы специалистам предстоит определить, какие записи и мемы вели к негативным последствиям, а какие были созданы только ради лайков.

В августе Mail.Ru Group, являющаяся владельцем социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Верховный суд России с просьбой дать юридическое определение таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк» и другим. Высший орган судебной власти готовит поправки в свое постановление о судебной практике по делам о сетевом экстремизме.