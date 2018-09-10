«Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах России. Партия уступила коммунистам

Партия «Единая Россия» уступила первое место коммунистам на выборах в региональные парламенты Иркутской и Ульяновской областей, а также Хакасии. С предварительными данными местных избиркомов 10 сентября ознакомилась Meduza.

Как сообщает издание, на выборах в Законодательное собрание Иркутской области КПРФ набрала 34 процента голосов. «Единая Россия» заняла второе место с результатом 27 процентов.

В Ульяновской области на выборах в ЗакС коммунисты получили 36,3 процента. «Единороссы» набрали 34 процента голосов. В Хакасии на выборах в региональный парламент также победили коммунисты с результатом в 31 процент голосов избирателей. «Единая Россия» на втором месте с результатом 25,5 процента голосов.

Член Совета движения «Голос» Аркадий Любарев заявил, что партия власти показала наихудший результат на выборах в региональные парламенты за 11 лет.

9 сентября в России прошел единый день голосования. Россияне выбирали губернаторов, градоначальников, депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам и депутатов в региональные парламенты. В 26 субъектах выбирали глав регионов, в 17 — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.