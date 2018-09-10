18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 69.03р
80.36р
11:27 10.09.2018
Расширенный поиск

ЖКХ
10.09.2018 10:09
Печать

Как разбить во дворе клумбу и не нажить проблем

Казалось бы, клумба в собственном дворе - благое дело, цветы должны радовать глаз и в целом делать двор лучше. Но не все так просто. Высаживать любой цветочек у себя перед домом нужно по определенным правилам и обязательно согласовывать.

Как разбить во дворе клумбу и не нажить проблем

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Жители улицы Крыленко, например, недавно попытались украсить двор клумбами, но стоило найтись одному недовольному – и начались проблемы, вплоть до жесткого противостояния с ЖКС и раскола среди обителей домов. «Фонтанка» решила выяснить, как обустроить клумбу у себя во дворе по всем правилам. 

В городском комитете по благоустройству «Фонтанке» пояснили, что такие важные вопросы, как клумба, надо решать в индивидуальном порядке со своими муниципалитетами и управляющими компаниями. 

– Адресная программа благоустройства внутриквартальных территорий всегда составляется с учетом пожеланий жителей, – сообщили в комитете. – Сейчас, например, готовится концепция комплексного осеннего благоустройства – ее тоже делают загодя  и по пожеланиям. Еще для любого благоустройства обязательно нужно подготовить четкий проект – без него никакие работы вести нельзя. 

Получается, если кому-то клумбы не нравятся, то заявить об этом нужно заранее и во всеуслышание, когда готовится концепция, а не по факту. 

Руководитель центра «ЖКХ-контроль» Санкт-Петербурга, президент общественной организации «Объединение Советов многоквартирных домов» Олег Калядин подробно пояснил, как поэтапно создать свою клумбу в рамках закона.

– Первое – выяснить, кто собственник земли, так как посадку цветов нужно согласовывать с собственником участка. В случае с придомовой территорией, если участок оформлен и зарегистрирован как общедолевая собственность, право распоряжаться им принадлежит собственникам, жильцам этого дома, – рассказал он. – Узнать, кто все-таки отвечает за придомовую территорию, можно на публичной кадастровой карте в Сети или в районном отделе Росреестра. Если это долевая собственность многоквартирного дома, так и будет написано.  При этом ни за кем не закреплена конкретная часть земли, то есть, например, жильцам первых этажей вовсе не принадлежит земля под окнами. 

Второе – нужно провести общее собрание собственников. На собрании надо решить, сколько выделить на клумбу денег и кто будет этим заниматься – сами жильцы или нанятый подрядчик. Законными признаются только те работы, которые утвердило большинство на общем собрании – это прописано в статье 44 Жилищного кодекса.

Третье – подготовить проект благоустройства. Есть специальные организации, которые этим занимаются, за помощью также можно обратиться в КГА или КГИОП (если речь идет о территории дома-памятника). Сами жители подготовить его не смогут.

И только после всех этих процедур можно приступать к работе. 

Если участок в общедолевую собственность не сформирован, то распоряжается им в большинстве таких случаев муниципалитет. Как пояснил Калядин, обычно не возникает проблем, если цветы ни для кого не опасны, не ядовиты, не вызывают аллергии и т. д. Если и в таком случае кого-то ваша клумба не устроит, претензии направят сначала  муниципалам, а те потом транслируют эти претензии вам. Например, могут попросить все вернуть «как было» за свой счет.   

По словам руководителя департамента организации «ЖКХ-контроль», главы Петроградского районного отделения «Объединения советов многоквартирных домов» Аллы Бредец, решение вопросов общим собранием, где несогласные высказывают свои возражения и подчиняются общему решению, – идеалистическая картина. 

– Согласовать клумбу поразительно сложно, – говорит Бредец. – В центральных районах, где дома небольшие, люди еще как-то договариваются между собой. А вот в домах, где тысячи квартир, дело часто доходит до вандализма, когда противники благоустройства пытаются донести свою позицию. 

По словам эксперта, сложностей клумбам добавляет и необходимость согласовывать с КГА высадку любых многолетних растений, в том числе и на соответствие «колерному бланку» района – цветовой внутриквартальной схеме, утвержденной архитектором. Грубо говоря, красные цветы в желтой окружающей гамме могут и не согласовать. Хотя однолетних растений это не касается.

Естественно, ввязываться в такую сложную схему желающих мало. В некоторых муниципальных образованиях идут навстречу и ставят клумбы по просьбам инициативных граждан безо всяких согласований – проблем не возникает, пока не появится первый недовольный. В любом случае каждый в итоге обязан подчиниться решению общего собрания собственников или решению муниципалитета, а все последующие конфликты решать переговорами. Но это, как уже сказали, слишком идеальная картина.

Анна Романова, специально для "Фонтанки.ру"

Перейти к комментариям

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»
10.09.2018 10:00

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
07.09.2018 20:00

В «Образцовом квартале 3» заканчивается отделка мест общего пользования

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» заканчивается отделка мест общего пользования. Параллельно готовятся документы на получение заключения о соответствии ЖК.
ПАО «Группа ЛСР»
07.09.2018 16:33

«Группа ЛСР» открыла в «Новой Охте» два детских сада

На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.
LEGENDA Intelligent Development
07.09.2018 15:09

LEGENDA – лауреат премии WOW Awards-2018

6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
07.09.2018 13:20

"Дальпитерстрой" осваивает Охту

Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.09.2018 13:07

Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
07.09.2018 11:57

Банк «Санкт-Петербург» открывает счета участникам закупок по 44-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» начал открывать участникам закупок специальные счета, необходимые для работы с 1 октября 2018 года по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Магазин "Кей"
07.09.2018 10:00

Как ухаживать за фотоаппаратом? Советы КЕЙ

В этом обзоре вместе с КЕЙ мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за фотоаппаратом.
LEGENDA Intelligent Development
06.09.2018 16:02

LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.