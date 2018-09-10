Как разбить во дворе клумбу и не нажить проблем

Казалось бы, клумба в собственном дворе - благое дело, цветы должны радовать глаз и в целом делать двор лучше. Но не все так просто. Высаживать любой цветочек у себя перед домом нужно по определенным правилам и обязательно согласовывать.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Жители улицы Крыленко, например, недавно попытались украсить двор клумбами, но стоило найтись одному недовольному – и начались проблемы, вплоть до жесткого противостояния с ЖКС и раскола среди обителей домов. «Фонтанка» решила выяснить, как обустроить клумбу у себя во дворе по всем правилам.

В городском комитете по благоустройству «Фонтанке» пояснили, что такие важные вопросы, как клумба, надо решать в индивидуальном порядке со своими муниципалитетами и управляющими компаниями.

– Адресная программа благоустройства внутриквартальных территорий всегда составляется с учетом пожеланий жителей, – сообщили в комитете. – Сейчас, например, готовится концепция комплексного осеннего благоустройства – ее тоже делают загодя и по пожеланиям. Еще для любого благоустройства обязательно нужно подготовить четкий проект – без него никакие работы вести нельзя.

Получается, если кому-то клумбы не нравятся, то заявить об этом нужно заранее и во всеуслышание, когда готовится концепция, а не по факту.

Руководитель центра «ЖКХ-контроль» Санкт-Петербурга, президент общественной организации «Объединение Советов многоквартирных домов» Олег Калядин подробно пояснил, как поэтапно создать свою клумбу в рамках закона.

– Первое – выяснить, кто собственник земли, так как посадку цветов нужно согласовывать с собственником участка. В случае с придомовой территорией, если участок оформлен и зарегистрирован как общедолевая собственность, право распоряжаться им принадлежит собственникам, жильцам этого дома, – рассказал он. – Узнать, кто все-таки отвечает за придомовую территорию, можно на публичной кадастровой карте в Сети или в районном отделе Росреестра. Если это долевая собственность многоквартирного дома, так и будет написано. При этом ни за кем не закреплена конкретная часть земли, то есть, например, жильцам первых этажей вовсе не принадлежит земля под окнами.

Второе – нужно провести общее собрание собственников. На собрании надо решить, сколько выделить на клумбу денег и кто будет этим заниматься – сами жильцы или нанятый подрядчик. Законными признаются только те работы, которые утвердило большинство на общем собрании – это прописано в статье 44 Жилищного кодекса.

Третье – подготовить проект благоустройства. Есть специальные организации, которые этим занимаются, за помощью также можно обратиться в КГА или КГИОП (если речь идет о территории дома-памятника). Сами жители подготовить его не смогут.

И только после всех этих процедур можно приступать к работе.

Если участок в общедолевую собственность не сформирован, то распоряжается им в большинстве таких случаев муниципалитет. Как пояснил Калядин, обычно не возникает проблем, если цветы ни для кого не опасны, не ядовиты, не вызывают аллергии и т. д. Если и в таком случае кого-то ваша клумба не устроит, претензии направят сначала муниципалам, а те потом транслируют эти претензии вам. Например, могут попросить все вернуть «как было» за свой счет.

По словам руководителя департамента организации «ЖКХ-контроль», главы Петроградского районного отделения «Объединения советов многоквартирных домов» Аллы Бредец, решение вопросов общим собранием, где несогласные высказывают свои возражения и подчиняются общему решению, – идеалистическая картина.

– Согласовать клумбу поразительно сложно, – говорит Бредец. – В центральных районах, где дома небольшие, люди еще как-то договариваются между собой. А вот в домах, где тысячи квартир, дело часто доходит до вандализма, когда противники благоустройства пытаются донести свою позицию.

По словам эксперта, сложностей клумбам добавляет и необходимость согласовывать с КГА высадку любых многолетних растений, в том числе и на соответствие «колерному бланку» района – цветовой внутриквартальной схеме, утвержденной архитектором. Грубо говоря, красные цветы в желтой окружающей гамме могут и не согласовать. Хотя однолетних растений это не касается.

Естественно, ввязываться в такую сложную схему желающих мало. В некоторых муниципальных образованиях идут навстречу и ставят клумбы по просьбам инициативных граждан безо всяких согласований – проблем не возникает, пока не появится первый недовольный. В любом случае каждый в итоге обязан подчиниться решению общего собрания собственников или решению муниципалитета, а все последующие конфликты решать переговорами. Но это, как уже сказали, слишком идеальная картина.

Анна Романова, специально для "Фонтанки.ру"