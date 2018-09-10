Водитель BMW, устроивший смертельную аварию в Рыбацком, к 19 годам получил 42 штрафа за нарушение ПДД

Виновник смертельного ДТП в Невском районе Петербурга оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. 19-летний лихач со дня своего совершеннолетия умудрился получить 42 административных протокола, и все на том самом BMW-325.

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, устроившего аварию молодого человека нельзя назвать представителем «золотой молодежи». Воспитывали его бабушка и дед, так как юноша рано остался сиротой. Владелец BMW, судя по его страницам в соцсетях, любил быстро ездить и «повалить боком». Девять недель назад он вместе с другом попал в аварию на «Жигулях». Опасное вождение привело к тому, что авто улетело в кювет и перевернулось. Водитель отечественной легковушки запечатлен в Instagram-историях в больнице с перебинтованной головой. А всего с момента получения водительских прав петербуржец получил 42 административных протокола за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, смертельное ДТП с участием BMW-325 произошло вечером 9 сентября на Шлиссельбургском проспекте: иномарка выехала на встречку и столкнулась с маршруткой. От удара ПАЗ свалился набок. Пассажиров из автобуса помогали доставать прохожие. По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии погибли двое пассажиров иномарки (в том числе несовершеннолетняя девушка виновника происшествия). Три человека из маршрутки — в больнице. Сам 19-летний водитель BMW с переломом шеи в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации.