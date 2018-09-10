Продажные управленцы «ПетербургГаза» заявились в ночной клуб с непристойным предложением. Их дело - труба

Начальствующие сотрудники «ПетербургГаза» навязывали платные услуги, а за свою работу требовали гонорар сверх зарплаты. Их приговорили к крупным штрафам.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 10 сентября Дзержинский районный суд огласил приговор по делу о коммерческом подкупе в компании «ПетербургГаз».

33-летний Иван Зименков руководил участком по эксплуатации и ремонту газового оборудования производственно-эксплуатационного управления №1 ООО «ПетербургГаз», 34-летний Алексей Вятченин был начальником этого управления.

Как установил суд, подельники сговорились на незаконное обогащение через ночной клуб «Небар» на Литейном проспекте, 57, у которого с организацией с октября 2016 года действовал договор. В феврале 2017 года Зименков предложил директору «Небара» Георгию Сезину подписать допсоглашение на техническое и аварийное обслуживание, так как в ночном клубе переоборудовали внутреннюю газовую трубу.

До августа 2017-го Зименков вел с директором переговоры. Вятченин был одним из доверенных лиц директора «ПетербургГаза» Константина Лобко, имея право заключать договоры обслуживания от имени компании. Подсудимый обеспечил изготовление допсоглашения и подписал его, скрепив печатью ООО «ПетербургГаз». Зименков показал документ директору «Небара» и оценил его в 285 тысяч рублей. 9 августа 2017-го Сезин пришел в офис компании, принес 20 тысяч рублей и муляж купюр на 265 тысяч. Зименкова и Вятченина задержали.

Вину фигуранты признали в последнем судебном заседании, уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вятченин приговорен к штрафу 1,3 млн рублей, Зименков – к штрафу 1,5 млн рублей. Каждому на два года запретили заниматься определенной деятельностью в коммерческих организациях.