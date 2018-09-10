Посылки из Китая будут приходить вдвое быстрее. «Почта России» разработала новый маршрут

Новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая запускает «Почта России» с 10 сентября. Как пишет РБК со ссылкой на представителя госпредприятия, новая схема в два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь.

Речь идет о нерегистрируемых отправлениях — тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки: это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг за границу). Как правило, это дешевые товары стоимостью меньше 10 долларов США.

Как пояснил представитель почтового оператора, почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток. Оттуда поездом «Почты России» ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Эта схема станет дополнительной к уже существующей, когда нерегистрируемые отправления доставляются автотранспортом, как правило, до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток. В результате, для ряда регионов срок доставки сократится до 14 дней вместо 40.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году из 290 млн трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки из Китая, всего в минувшем году россияне потратили в китайских онлайн-магазинах 198 млрд руб. Средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составлял примерно 10 долларов США.