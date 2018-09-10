На космодроме Восточный нашли пустоты под стартовым комплексом. Работы проведет фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей
Пустоты нашли под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный. Ликвидировать их доверят фирме с уставным капиталом 24 тысячи рублей.
Подробности госконтракта 10 сентября сообщает РБК со ссылкой на документы «Роскомоса» на сайте госзакупок. Госкорпорация 5 сентября заключила контракт на 4,57 миллиона рублей с ООО «Адонис». Предмет договора сформулирован как «выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути МБО сооружения 1-го Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный».
Заказчиком, согласно документам, является ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Исполнять работы по договору предстоит ООО «Адонис». Как пишет РБК, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей. Юридическое лицо зарегистрировано в квартире одного из домов Благовещенска.
Справка:
Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета вместе со спутниками упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно. Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.