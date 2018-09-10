На космодроме Восточный нашли пустоты под стартовым комплексом. Работы проведет фирма с уставным капиталом 24 тысячи рублей

Пустоты нашли под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный. Ликвидировать их доверят фирме с уставным капиталом 24 тысячи рублей.

Подробности госконтракта 10 сентября сообщает РБК со ссылкой на документы «Роскомоса» на сайте госзакупок. Госкорпорация 5 сентября заключила контракт на 4,57 миллиона рублей с ООО «Адонис». Предмет договора сформулирован как «выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути МБО сооружения 1-го Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный».

Заказчиком, согласно документам, является ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Исполнять работы по договору предстоит ООО «Адонис». Как пишет РБК, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей. Юридическое лицо зарегистрировано в квартире одного из домов Благовещенска.