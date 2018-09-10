Опубликовано видео ДТП с кортежем президента Молдавии. Грузовик протаранил две машины

В Интернете появилась видеозапись аварии кортежа президента Молдавии Игоря Додона. Запись с регистратора опубликовала Служба государственной охраны Молдавии в Facebook 10 сентября.

На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу и таранит машину президента, а после врезается во второй автомобиль кортежа, в котором был установлен видеорегистратор.

ДТП произошло утром 9 сентября на трассе Страшены — Калараш близ Кишинева. В аварии пострадал сам президент Молдавии и члены его семьи. Игорь Додон получил синяки и царапины, его мать и сын госпитализированы.