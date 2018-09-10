603 человека задержаны на митинге против пенсионной реформы в Петербурге. Из них 80 - несовершеннолетние

Более 600 человек задержаны в Петербурге за участие в митинге против пенсионной реформы, организованном сторонниками Алексея Навального.

603 человека, по данным «Фонтанки», оказались в отделах полиции к вечеру 9 сентября, после несогласованной акции протеста против повышения пенсионного возраста в России. Из них 80 – несоверешннолетние. В отношении задержанных составили административные протоколы: организаторам - главе регионального штаба Навального Денису Михайлову и его соратнику Илье Гантваргу – вменили статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), только разные пункты, восьмой (повторное нарушение, грозит арестом до 30 суток) и пятый (санкция – штраф до 20 тысяч рублей) соответственно.

Участникам митинга вручили протоколы по той же 20.2, включая п. 6.1 (создание помех для движения транспорта и пешеходов), а также по статье 12.29 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).

Напомним, по данным полиции, в акции протеста приняли участие 1200 человек. «Фонтанка» насчитала до 3000 участников. Организаторы говорят о 5000. Горожане прошли шествием от площади Ленина до Пироговской набережной. Несколько раз они перекрывали проезжую часть, поэтому в протоколах и фигурирует нарушение ПДД.