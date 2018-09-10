Недалеко от морга на Шафировском нашли человеческие кости в мешке

Страшную находку сделала петербургская собачница, выйдя со своим питомцем на прогулку 9 сентября. В лесном массиве недалеко от городского морга и крематория в Красногвардейском районе она наткнулась на человеческие останки.

Как стало известно «Фонтанке», 47-летняя местная жительница вышла днем на прогулку со своим псом. В 350 метрах от дома №10 по Шафировскому проспекту женщина наткнулась на человеческие кости в полиэтиленовом строительном мешке. Когда на место прибыли криминалисты, выяснилось, что внутри лежали череп, кости нижней челюсти, позвонок, правая бедренная, плечевая и малая берцовая кости. Так как мешок был поврежден, не исключено, что остальные фрагменты скелета растащили собаки и другие животные.

Обстоятельства случившегося выясняются, кости направлены в морг для исследования.

На Шафировском, 10, находятся автосервис и магазины. В доме №12 — городской морг и крематорий.