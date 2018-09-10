Собянин набрал более 69 процентов голосов на выборах мэра Москвы. Путин поздравил его с победой

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин набрал почти 70 процентов голосов избирателей на выборах мэра Москвы, которые прошли 9 сентября.

По данным Мосгоризбиркома, более 91,96% обработанных протоколов показали, что за Сергея Собянина проголосовали 69,95% избирателей. Второй результат — у кандидата от КПРФ Вадима Кумина (11,46%). Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») набрал 7,08% голосов.

Как передает РБК со ссылкой на «Интерфакс», президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра.

9 сентября в России прошел единый день голосования. Россияне выбирали губернаторов, градоначальников, депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам и депутатов в региональные парламенты. В 26 субъектах выбирали глав регионов, в 17 — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.