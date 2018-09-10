На Курском вокзале мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания. Пострадали двое

Вооруженный мужчина напал на двух человек на Курском вокзале в Москве ранним утром 10 сентября. Как сообщает телеканал 360, злоумышленник ранил молодого человека и женщину ножом.

Инцидент произошел в зале ожидания около 03:30. По инфомации очевидцев, мужчина находился на вокзале с вечера. Сначала он набросился на сотрудницу салона связи, а после ранил мужчину 23 лет. Мотивы нападения пока неясны. Некоторое время он стоял рядом с жертвами, не давая подойти и оказать им помощь.

Телеканал добавляет, что нападавшего задержали сотрудники полиции. Им оказался 55-летний уроженец Грузии. По предварительной информации, он был судим за убийство и провел в колонии 11 лет.

Оба пострадавших госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.