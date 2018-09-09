«Протестующие, перец нельзя смывать водой, станет только хуже». Петербург выступил против пенсионной реформы

В Петербурге несколько тысяч противников пенсионной реформы бегали от полиции. Получился самый зрелищный протест в стране. Были использованы дымовые шашки, сцепки и слезы.

В отделы полиции к вечеру 9 сентября доставили, по неофициальным данным, около пятисот человек. Задержанных привозили с площади Ленина, улицы Академика Лебедева, Финского переулка и Пироговской набережной. Таким был маршрут сторонников Алексея Навального, которые вышли против пенсионной реформы. Изначально согласованный митинг в итоге превратился в неуправляемый протест.

В конце августа петербургские чиновники согласовали акцию против повышения пенсионного возраста. Оппозиционеры хотели митинговать у Медного всадника, но согласились и на площадь Ленина. 5 сентября провластные депутаты Законодательного собрания выступили с критикой предстоящего. 6 сентября на площади Ленина прорвало трубу. Ее тут же назвали Царь-трубой – водопровод не меняли с 1917 года. Площадь огородили, а оппозиционерам предложили митинговать в Удельном парке, подчеркнув, что это не отзыв разрешения, а форс-мажор – проводить собрания в месте, где работает спецтехника, нельзя.

9 сентября активисты действительно увидели на площади Ленина полный комплект автомобилей всех коммунальных служб города, однако ни одна из них не занималась ремонтом злосчастной трубы. К вокзалу даже притащили колючую проволоку, а на улице Комсомола выстроились поливальные машины.

К 14 часам вход на Финляндский вокзал был перекрыт активистами. Из припаркованного напротив автомобиля «Российские сети вещания и оповещения» до них пытались донести информацию о невозможности митинговать в месте проведения ремонтных работ. Когда стало понятно, что предупреждения не работают, вступила Росгвардия. Митингующих вытаскивали из толпы, тащили за руки и за ноги в автобусы. Те кричали «Позор». Через четверть часа в полицейских полетела дымовая шашка. «Это газ, они им нас травят», – перепугались поначалу стоявшие рядом демонстранты. Но затем, когда дым рассеялся, сошлись на том, что кидавший – кто-то из своих.

Из здания вокзала в это время периодически выходили люди. Обойти протестующих им удавалось, а сотрудников полиции, огородивших тротуары, – нет. «Миленький, пропусти, мне все равно на реформу – не доживу», – молила «космонавта» старушка с тележкой. Росгвардеец не ответил. Его сосед был отзывчивее: «Дальше пройдите и вас выпустят».

Митингующих пачками заносили в автобусы, многим это уже было не в новинку, видимо, поэтому и не так страшно. Подростки, насмотревшись на полицию, вставали в сцепки и пытались прорвать оцепление, их задерживали, на их место вставали следующие. Мальчуган лет 13-15 забрался на фонарный столб, скорее, чтобы посмотреть, а не покричать. Его тут же сняли и потащили к остальным. Парень поначалу растерялся и заплакал, но потом уже, как рассказывают очевидцы, приободрился и даже смог сбежать из автобуса, так и не доехав до отдела полиции.

Через час собравшимся надоело стоять на месте и толпа двинулась туда, где не было полицейских. Таким местом ненадолго оказался Финский переулок, а затем и улица Академика Лебедева. Пройти дальше демонстрантам не дали, хоть они, схватившись за руки, и смогли один раз прорвать оцепление. В росгвардейцев снова полетели шашки. Судя по всему, их кидали забравшиеся на крышу ближайшего дома подростки.

Еще полчаса – и опять стало скучно. Протестующие аккуратно обошли полицию и двинулись к Лесному проспекту, пропав ненадолго из поля зрения охранителей. Около тысячи человек перекрывали улицы, скандировали вольное про президента и повышение пенсионного возраста.

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

На Пироговской набережной вольность шествующих стала проблемой. Оживленная дорога остановилась, загудели клаксоны – не все водители были солидарны с лозунгами протестантов. Молодые люди посмеивались: «Голосовали за Путина, а получили пробку, как же так?» Тех, кто стеснялся и шел по тротуарам, задорно звали на проезжую часть: «Не волнуйтесь, всех не накажут». Убеждение оказалось ошибочным: Росгвардия, дав сторонникам Навального зайти в тоннель под Сампсониевским мостом, начала теснить их обратно.

Митингующие, завидев преграду, кинулись в рассыпную, задевая стоявшие в пробке авто. Один из водителей прикрикнул на пробегавшего мужчину, тот в ответ пнул колесо машины. Тогда автомобилист догнал протестующего и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Несколько человек остановились и принялись помогать пострадавшему. «Воды», – закричал кто-то. Из подъехавшей полицейской машины ответили по громкоговорителю: «Протестующие, перец нельзя смывать водой, станет только хуже».

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

Последняя стычка с полицией произошла у Гренадерского моста. Оппозиционеры, осмелев, снова принялись скандировать лозунги, а затем и высмеивать внешность подошедшего к ним полицейского. «Где наел такой живот?» – кричали молодые люди в ответ на просьбы разойтись. На подмогу ему выскочили росгвардейцы. Митингующих загнали на тротуары и взяли в кольцо.

Часть оказалась зажата у забора ремонтируемого старого здания. Те, кто половчее, подтянулись и перелезли на стройку. По рассказам, там их встретил прораб будто бы родом из Азербайджана. «Он показал, как пройти на выход со стройки, а потом достал нам доски, чтобы мы могли на них встать и помочь остальным – хотя бы водой и едой», – рассказал «Фонтанке» один из активистов.

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

Всем сбежать не удалось. Из оцепления выпустили беременную, двух заплаканных подростков и женщину, к которой приехала скорая. Остальных отправили по автобусам. «Не волнуйтесь, довезем до метро», – ухмылялись полицейские, подталкивая оппозиционеров.

По подсчетам «Фонтанки», в отделах вечером оказалось не менее 500 человек. По официальным данным полиции, всего в несанкционированном митинге участвовали 1200 активистов.

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»