Главный инженер Лахта Центра объяснил, как небоскреб работал в качестве громоотвода

Несколько молний во время вчерашней грозы попали в здание Лахта Центра. Петербуржцы сняли картину «400-метрового громоотвода». Как объяснил «Фонтанке» главный инженер небоскреба Сергей Никифоров, система молниезащиты здания не представляет опасности для человека.

«Тип защиты от молний, который реализован в Лахта Центре, у инженеров называется «пассивным» (классическая молниезащита). В ней участвует каркас башни, рамы, которые создают оболочку здания, и свайное поле. Мы используем металлическую часть нашей рамы – это все внешние металлические элементы фасада – шпиль, детали стеклопакетов, рельсы СОФ в ребрах башни и т.д. – от этой рамы передаем ток на колонны. Дальше он переходит на сваи и уходит в землю — земля у нас источник приема молний. И таким образом мы безопасно защищаем наше здание. Никаких там специальных молниеприемников у нас не предусматривается, потому что мы имеем достаточно металла во внешней оболочке здания для того, чтобы молниезащита работала на любой высоте и с любого положения. За счет фасадов получается, что у нас по всему периметру — качественные молниеприменики. Это нужно учитывать, поскольку облака чуть ниже, чем высота башни».

Главный инженер Лахта Центра отмечает, что металлическая рама находится на внешней стороне здания, и эта рама сразу же соединяется с шиной заземления, поэтому для человека такой способ молниезащиты не представляет никакой опасности. А за счет массивного поля свай система не дает никаких сбоев.

Напомним, что в настоящий момент в Лахта Центре завершены основные строительно-монтажные работы здания высотой 462 метра, ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию, с ноября планируется начало работ по обустройству будущих пользователей.