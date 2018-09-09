«Синие бороды» оказались рекламными носителями

Люди с синими бородами и волосами, появившиеся в публичных местах Петербурга, не раз обращали на себя внимание горожан. «Просто мода или эти ребята хотят заявить какую-то свою позицию?» - интересуются читатели «Фонтанки.ру».

Съемочная группа отправилась в торговый комплекс посмотреть на креативные головы.

Это новая реклама Yota. Just for fun cотрудникам компании захотелось временно «посинеть» и сделать татуировки с лаконичной надписью «реклама Yota на теле», «реклама Yota на мне», «реклама Yota на руке».

Ребята из Yota сами стали рекламными носителями и перекрасили волосы в цвет циан.

Нарочитый минимализм и лаконизм рекламы Yota, принципиально лишенной каких-либо узнаваемых образов, слоганов или призывов, говорит о том, что компания ничего не хочет навязывать своим пользователям. «Вы сами решаете, какой будет ваша Yota», – поясняет лэндинг оператора.

Материал подготовлен специально для компании Yota.

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