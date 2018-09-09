Фонтанка Pro
«Синие бороды» оказались рекламными носителями
Люди с синими бородами и волосами, появившиеся в публичных местах Петербурга, не раз обращали на себя внимание горожан. «Просто мода или эти ребята хотят заявить какую-то свою позицию?» - интересуются читатели «Фонтанки.ру».
Съемочная группа отправилась в торговый комплекс посмотреть на креативные головы.
Это новая реклама Yota. Just for fun cотрудникам компании захотелось временно «посинеть» и сделать татуировки с лаконичной надписью «реклама Yota на теле», «реклама Yota на мне», «реклама Yota на руке».
Ребята из Yota сами стали рекламными носителями и перекрасили волосы в цвет циан.
Нарочитый минимализм и лаконизм рекламы Yota, принципиально лишенной каких-либо узнаваемых образов, слоганов или призывов, говорит о том, что компания ничего не хочет навязывать своим пользователям. «Вы сами решаете, какой будет ваша Yota», – поясняет лэндинг оператора.
Материал подготовлен специально для компании Yota.