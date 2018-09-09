После смертельного ДТП в Рыбацком в больницу увезли троих пассажиров маршрутки. Скоростным BMW рулил 19-летний водитель

Трём пассажирам маршрутки, столкнувшейся с BMW, понадобилась врачебная помощь. Ещё четверо от госпитализации отказались. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 9 сентября.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии погибли двое пассажиров иномарки. Ранее сообщалось о трех жертвах. 19-летний водитель BMW с переломом шеи в крайне тяжёлом состоянии отправлен в больницу.

Маршрут №239 обслуживает компания «Питеравто». Перевозчик оплатит страховку всем пострадавшим. По данным системы ГЛОНАСС, маршрутка двигалась со скоростью 40 км\ч, за рулём находился 50-летний водитель с большим стажем.

Вечером на Шлиссельбургском проспекте BMW выехал на встречку и столкнулся с маршруткой. От удара ПАЗ свалился на бок. Пассажиров из автобуса помогали доставать прохожие.