МВД насчитало 1200 протестующих против пенсионной реформы в Петербурге. «Фонтанка» - не менее трех тысяч

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области насчитали 1200 человек на несанкционированном митинге 9 сентября против пенсионной реформы в Петербурге. Такие данные сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка.

По данным полиции, пока не ясно, сколько именно человек задержано на акции. Ранее в федеральном МВД РФ сообщали о 100 активистах, попавших в автозаки.

Отметим, что, по данным корреспондентов «Фонтанки», на митинг сторонников Алексея Навального вышли не менее трех тысяч человек. В телеграм-канале «Протестная Россия» активисты называли цифру участников — 5 тысяч человек.

Что касается задержанных, то их, по данным «Фонтанки», не менее 500 человек. В ОВД-Инфо поименно вычислили 391 участника акции, находящихся в автобусах или уже в отделах полиции. Таким образом, если верить официальным данным, в Петербурге был задержан почти каждый второй митингующий.

Отметим, многие из задержанных до сих пор остаются в автобусах — мест для всех в отделах полиции не хватает.

По сообщениям задержанных, им вменяют 20.2 КоАп часть 6.1 (Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).