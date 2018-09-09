В Москве против участника протестного митинга возбуждено уголовное дело. Оппозиционер якобы ударил полицейского по голове

Уголовное дело в отношении участника митинга против повышения пенсионного возраста возбудили в столице. Об этом 9 сентября сообщает Следственный комитет Москвы.

По версии следствия, мужчина во время протеста несколько раз ударил полицейского по голове в ответ на его законные требования. В результате оперативник получил телесные повреждения. Поступок расценили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видно, как полицейские бьют дубинками протестующих в центре Москвы.

Напомним, что 9 сентября в Петербурге также состоялась акция сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. Ее участники прошли шествием от площади Ленина до Пироговской набережной. Несколько раз они перекрывали проезжую участь, в итоге были задержаны от 400 до 500 человек.