Российские военные заявили, что США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Сирии

Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Как пишет 9 сентября Russia Today, об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, атака произошла накануне, 8 сентября.

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — сказал Савченко.

Данные о жертвах и пострадавших пока уточняются. Савченко подчеркнул, что применение такого вооружения запрещено Женевской конвенцией.

Напомним, ранее в российском Минобороны предупреждали о возможных провокациях с использованием химоружия в провинции Идлиб.