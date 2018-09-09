В Петербурге задержанных не выпускают из автобусов. Отделения переполнены

Порядка 100 человек, задержанных на митинге против пенсионной реформы в Петербурге, уже два часа сидят в автобусе у 74-го отдела полиции. По дороге в отдел у автобуса пробило колесо.

Как сообщают «Фонтанке» задержанные на митинге против пенсионной реформы у площади Ленина, их держат в автобусе рядом с 74 отделом полиции на улице Доблести уже более двух часов. «Нас было около 100 человек в обычном автобусе городского типа. Потом вывели несовершеннолетних и нескольких девушек, остальные все еще тут. Людям плохо из-за духоты и в отсутствии воды», – рассказали участники митинга.

В самом отделе «Фонтанке» сообщили, что не могут принять оппозиционеров, так как отделение уже переполнено, но и не могут их пока увезти – у автобуса спустило колесо. «Скоро подъедет другой автобус и их увезут», – сообщили полицейские.

О длительном нахождении задержанных в автобусе у 85-го отдела сообщает движение «Весна». «Людей возят уже почти 2 часа, никого не отпускают в туалет, включая мужчину с больными почками», – пишут в паблике движения со ссылкой на находящихся в автобусах.

Также, по данным акивистов, часть задержанных везут в Ораниенбаум.

При этом в других отделах уже начали составлять протоколы. Участникам акции вменяют ст. 20.2 КоАп часть 6.1 (Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Напомним, что 9 сентября в Петербурге состоялась акция сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. Ее участники прошли шествием от площади Ленина до Пироговской набережной. Несколько раз они перекрывали проезжую участь, в итоге были задержаны от 400 до 500 человек.