Фиолетовый «Зенит» обыграл «Кайрат» с Аршавиным в составе. Маркизио тоже вышел на поле

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч против «Кайрата» (Алма-Ата, Казахстан) в Петербурге 9 сентября. Клуб из Северной столицы победил со счетом 1:0.

В стартовом составе «Зенита» вышли вратарь Юрий Лодыгин, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Илья Скроботов и Евгений Чернов, полузащитники Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Эрнани, Дмитрий Плетнев и Денис Терентьев, нападающий Себастьян Дриусси. Новичок Клаудио Маркизио, представленный в торжественной обстановке за несколько минут до начала встречи, остался в запасе.

У «Кайрата» на поле с первых минут появился воспитанник «Зенита» Андрей Аршавин.

Отметим, что зенитовцы впервые в истории играли в непривычной для себя форме фиолетового цвета. На 32-й минуте встречи Себастьян Дриусси вывел петербуржцев вперед. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче. Отметим также, что зрителям, которых собралось больше 40 тысяч человек, все-таки удалось посмотреть на Маркизио в действии: на 82-й минуте итальянский полузащитник вышел на замену. Его появление трибуны встретили овацией.

Следующий матч «Зенит» проведет в рамках Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Встреча пройдет на выезде 16 сентября.