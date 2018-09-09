В Рыбацком маршрутка и BMW встретились лоб в лоб. Три человека погибли

Маршрутка с пассажирами врезалась в легковой автомобиль в Невском районе Петербурга вечером 9 сентября. От удара микроавтобус завалился на бок, бампер иномарки смяло.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, авария произошла 9 сентября около 19:15 на перекрёстке Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова. По данным управления ГИБДД по городу и Ленобласти, BMW выехало встречку и столкнулось с маршрутным такси №239. Авария также задела автомобиль «Ниссан».

После столкновения BMW задымилось. Горожане поспешили к маршрутке, открыли люки и помогали вытаскивать наружу пассажиров.

На месте работают оперативные службы. По информации источников «Фонтанки», в аварии погибли три человека, все они находились в BMW. Эти данные подтвердили в ГИБДД. Количество пострадавших пассажиров маршрутки пока не известно.