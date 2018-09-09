Хабаровск может стать единственным регионом, где не смогли выбрать губернатора с первой попытки

По итогам единого дня голосования Хабаровский край может стать единственным регионом в стране, где выборы губернатора пройдут в два тура, передает 9 сентября РБК со ссылкой на данные ЦИК.

По итогам обработки 51% бюллетеней действующий глава Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрали почти одинаковый процент голосов избирателей — 35%, Шпорт лидирует с разницей всего в 0,2%.

Напомним, что по закону «Об основных гарантиях избирательных прав» выборы главы региона проходят в один тур только в том случае, если один из претендентов набрал 50% голосов избирателей.

Напомним, 9 сентября в 22 регионах России выбирают губернаторов, в 16-ти — новые составы местных парламентов. В Петербурге выборы не проходят.