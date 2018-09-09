Более 400 задержанных, дымовые шашки, дети в автозаках. Митинг против пенсионного возраста завершился в Петербурге

Акция протеста против повышения пенсионного возраста закончилась в Петербурге около 18:30. Действо продлилось более четырёх часов. Стартовавшие у Финляндского вокзала оппозиционеры финишировали маршем по Невскому проспекту.

Митинг против пенсионной реформы начался в Северной столице на площади Ленина в 14.00. Выразить протест собрались несколько тысяч горожан. Власти к мероприятию подготовились и подвезли к месту колючую проволоку, подогнали поливальные машины. Также оказались перекрыты подъезды к площади Ленина, ограничили движение и по Литейному мосту. В самом начале в ход пустили дымовую шашку.

Полиция действовала жёстко и не стыдилась задерживать пожилых и детей. В автозаке оказался оппозиционер в почётном возрасте, ему стало плохо, другим активистам пришлось нести пострадавшего на руках в магазин. Также оперативники сняли со светофора подростка и задержали рыцаря.

Около 17:00 сотрудники полиции остановили шествие по Пироговской набережной и начали партиями уводить людей в автобусы. В кольце оцепления застряли около двухсот человек. Оперативники долго удерживали толпу. Двум оказавшимся внутри девушкам вызвали скорую помощь. Беременную женщину сотрудники полиции отпустили. Те, кто успел вырваться, направились на Невский проспект и закончили протест маршем по главной магистрали города. Правда, долго гулять им не дали — к голове колонны подъехал автобус с ОМОНом, сотрудники начали избивать протестующих, после чего они разбежались.

По данным «Фонтанки», полиция задержала около пятисот человек. Официальную информацию ведомство пока не предоставило.