Сборная Петербурга впервые выиграла мемориал Гранаткина. В финале петербуржцы разгромили Турцию

Триумфальной победой завершился для сборной Санкт-Петербурга Международный турнир юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В.А. Гранаткина. В финале со счетом 3:0 была обыграна сборная Турции.

Голы у петербуржцев забили Андрей Боковой (54 минута), Никита Колдунов (59) и Даниил Шамкин (68).

Таким образом, сборная Северной столицы впервые стала победителем турнира. До этого Петербург дважды выходил в финал (в 2013 и 2016 годах), но оба раза проигрывал. Наибольшее число побед у сборной России, которая 19 раз выигрывала мемориал Гранаткина. В этот раз сборную России в полуфинале выбил как раз Петербург.