В США молодежная ссора в McDonald's закончилась трупом и четырьмя ранеными

Один человек погиб и еще четверо ранены в результате стрельбы в McDonald's в американском городе Оберн, штат Алабама, сообщает 9 сентября РБК со ссылкой на портал Auburn News.

По данным полиции, в полтретьего ночи в ресторане быстрого питания завязалась молодежная перебранка. Пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года, погибшему — 20 лет. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 6 сентября в результате стрельбы в бизнес-центре в Цинциппати, США, погибли трое.