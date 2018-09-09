Протестующие, успевшие вырваться из оцепления, устроили шествие по Невскому проспекту

Протестующие против пенсионной реформы, успевшие вырваться из кольца полиции, продолжили акцию на Невском проспекте. По данным участников шествия, порядка 100 человек идут по тротуару в сторону площади Восстания.

Как сообщает 9 сентября корреспондент «Фонтанки», на данный момент полиция задерживает последних участников акции на Пироговской набережной. Двум оказавшимся в кольце оцепления девушкам вызвали скорую помощь. Беременную женщину сотрудники полиции отпустили.

На данный момент на Пироговской набережной находится четыре автобуса с задержанными. Находившиеся в одном из них открыли дверь руками и сбежали. Всего, по подсчетам «Фонтанки», задержаны 500-600 человек.