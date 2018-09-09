«Зенит» представил полузащитника Клаудио Маркизио на арене «Санкт-Петербург». Новичок пообещал оправдать доверие
Футбольный клуб «Зенит» представил новичка – итальянского полузащитника Клаудио Маркизио — в воскресенье, 9 сентября, на арене «Санкт-Петербург» перед товарищеским матчем с «Кайратом».
«Большое спасибо Петербургу за теплый прием. Я действительно счастлив быть здесь. Постараюсь своей игрой оправдать доверие и показать хороший результат», – сказал Маркизио.
Затем произошло торжественное вручение игровой футболки. Также итальянский полузащитник расписался на трех мячах и отправил их ударами на разные трибуны. Отдельно Маркизио поприветствовал фанатский вираж.
Клаудио @ClaMarchisio8 на @spb_stadium!#ЗенитКайрат pic.twitter.com/mg2W074GKP
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.
Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Контракт с ним подписан на два года. Футболист прибыл в Петербург 8 сентября. На следующий день он провел первую тренировку в составе новой команды.
Справка:
Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.
С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.