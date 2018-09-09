«Зенит» представил полузащитника Клаудио Маркизио на арене «Санкт-Петербург». Новичок пообещал оправдать доверие

Футбольный клуб «Зенит» представил новичка – итальянского полузащитника Клаудио Маркизио — в воскресенье, 9 сентября, на арене «Санкт-Петербург» перед товарищеским матчем с «Кайратом».

«Большое спасибо Петербургу за теплый прием. Я действительно счастлив быть здесь. Постараюсь своей игрой оправдать доверие и показать хороший результат», – сказал Маркизио.

Затем произошло торжественное вручение игровой футболки. Также итальянский полузащитник расписался на трех мячах и отправил их ударами на разные трибуны. Отдельно Маркизио поприветствовал фанатский вираж.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Контракт с ним подписан на два года. Футболист прибыл в Петербург 8 сентября. На следующий день он провел первую тренировку в составе новой команды.