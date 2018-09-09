«Если бы Дзюба участвовал в выборах мэра Москвы, был бы второй тур, минимум». Нападающий «Зенита» свел с ума столицу

Автограф-сессия нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы в Москве вызвала небывалый ажиотаж. За час до начала у входа в магазин, где проходило мероприятие, собрались несколько сотен человек.

Нет, это не новая коллекция кроссовок, просто приехал Артем Дзюба pic.twitter.com/pghDSxRBHO — Александр Рогулев (@a_rogulev) 9 сентября 2018 г.

Когда поклонников футболиста, наконец, запустили внутрь, образовалась небольшая давка. Дзюба пошутил, что от духоты сейчас упадет в обморок.

«Тут кондиционер не работает? Нет? Я сейчас в обморок упаду. Так жарко, будто в Трабзоне. Только все славяне», – сказал игрок.

Если бы Дзюба участвовал в выборах мэра Москвы, был бы второй тур, минимум pic.twitter.com/1tPyszap1D — Michael Polenov (@misha_polenov) 9 сентября 2018 г.

Помимо автограф- и фотосессии Дзюба немного пообщался с болельщиками. В частности, он рассказал о непростом периоде в прошлом сезоне, когда главным тренером «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини, и Артем перестал попадать в состав. В итоге его отдали в аренду в тульский «Арсенал», где он вновь стал регулярно забивать и все-таки попал в сборную России на чемпионат мира, где с тремя голами стал вторым бомбардиром команды и одним из самых ярких игроков всего турнира.

Если бы Дзюба стрелял сегодня телефончики, то поставил бы мировой пикап-рекорд pic.twitter.com/dKF9OrN0TK — Александр Рогулев (@a_rogulev) 9 сентября 2018 г.

«От меня отвернулись практически все. Многие люди исчезли из моей жизни. Но мои близкие друзья, семья сказали, что это для меня испытание, что меня испытывает Бог. Мой девиз был всегда такой: сдаться я всегда успею, это дело нехитрое, но нужно не сломаться, пройти испытание. Меня хотели закопать. И в один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или еще что-то. Нет, не надо этому верить. А нужно верить в себя. И идти напролом. И будьте добрее друг к другу, любите ближнего своего», – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Артем Дзюба в минувшую субботу, 8 сентября, покинул расположение сборной России из-за травмы, полученной в матче Лиги Наций против Турции. В той игре нападающий забил второй гол и принес национальной команде победу (2:1). После игры Дзюба почувствовал дискомфорт в области поясницы. Медобследование было назначено на 9 сентября.