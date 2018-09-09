Происшествия
В Москве полиция начала избивать протестующих против пенсионной реформы
Сотрудники Росгвардии выборочно задерживают протестующих против пенсионной реформы в центре Москвы 9 сентября. Против оппозиционеров применяют силу.
«Людей дальше по Охотному не пускают. Есть жесткие столкновения. Избивают всех подряд», — сообщает «Новая газета».
#Москва
Людей дальше по Охотному не пускают. Есть жесткие столкновения. "Избивают всех подряд", – сообщает наш журналист pic.twitter.com/wsIYvaPkdo
— Новая Газета (@novaya_gazeta) 9 сентября 2018 г.
По данным издания, на Театральной площади участники акции кидали бутылки в полицейских. Оперативники в ответ били попавших под руку дубинками, пинали лежачих.
Основная масса протестующих продолжает гулять между Большим театром и Госдумой. Полицейские пытаются всех вытеснить оттуда.