Происшествия
Протестующие против пенсионной реформы вышли на Пироговскую набережную. Участнику акции водитель распылил в лицо перцовый баллончик
Участники акции против пенсионной реформы переместились на Пироговскую набережную. Как сообщает 9 сентября корреспондент «Фонтанки», они перекрыли движение транспорта, у одного из участников шествия возник конфликт с водителем.
Один из шедших по проезжей части повздорил с водителем, ударил ногой его автомобиль. После чего мужчина выбежал из машины и распылил ему в глаза перцовый баллончик.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.