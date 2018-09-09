Протестующие против пенсионной реформы вышли на Пироговскую набережную. Участнику акции водитель распылил в лицо перцовый баллончик

Участники акции против пенсионной реформы переместились на Пироговскую набережную. Как сообщает 9 сентября корреспондент «Фонтанки», они перекрыли движение транспорта, у одного из участников шествия возник конфликт с водителем.

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

Один из шедших по проезжей части повздорил с водителем, ударил ногой его автомобиль. После чего мужчина выбежал из машины и распылил ему в глаза перцовый баллончик.