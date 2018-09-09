Протестующие перекрыли Большой Сампсониевский проспект и идут к набережной. Задержан рыцарь
Протестующие против пенсионной реформы начали шествие по Большом Сампсониевскому проспекту. Движение по улице заблокировано.
Сторонники Навального ушли с площади Ленина и улицы Академика Лебедева, и через Лесной проспект и Выборгскую улицу вышли на Большой Сампсониевский проспект. Они направляются в сторону Пироговской набережной. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», участникам не препятствует полиция, основные силы ОМОНа уехали с места проведения акции. Ранее сотрудники правопорядка задержали порядка 300 человек, в автозаке оказался даже рыцарь.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.