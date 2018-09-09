Течь из прорвавшейся трубы на Парашютной локализовали

Вытекание воды из лопнувшей трубы остановили на Парашютной улице. Работы по ремонту сети будут вести ночью. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Водоканала» 9 сентября.

Локализовать течь удалось к 18:15. По информации предприятия, из-за аварии в соседних домах водоснабжение не отключали, но понижали давление. Читатели «Фонтанки» жаловались на полное отсутствие воды.

Потоп на проезжей части произошёл из-за прохудившегося водовода диаметром 1000 мм. Ограничивать движение транспорта на время ремонтных работ не планируется.

Днём участок Парашютной улицы заняла вода. Автомобили и автобусы были вынуждены следовать по маршруту через огромную лужу.