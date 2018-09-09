Происшествия
На митинге против пенсионной реформы в Петербурге ОМОН запихал в автозак пенсионера. Ему стало плохо
Пожилой протестующий оказался в руках полиции во время митинга против пенсионной реформы в Петербурге 9 сентября. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, задержание пенсионера проходило в жёсткой форме, горожанина затолкали в автозак, где позже ему стало плохо.
На место вызвали скорую. Пока медики добирались, протестующие вынесли на руках мужчину и занесли его в магазин.
Также, по словам очевидцев, от ударов дубинок пострадал один из молодых протестующих. У парня разбита голова. Ранее полиция задержала подростка, который залез на столб возле Финляндского вокзала.
Сегодня тысячи петербуржцев собрались на площади Ленина, чтобы высказать несогласие с пенсионной реформой. Около ста человек оказались задержанными, многие из них — несовершеннолетние.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.