Президент Молдавии госпитализирован после столкновения с грузовиком

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался в грузовик, один из автомобилей перевернулся, президент госпитализирован, передает 9 сентября радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ. Полиция подтвердила журналистам факт ДТП, однако в пресс-службе главы Молдавии эту информацию пока не комментируют.

«Президента повезли в больницу, у него нет серьезных телесных повреждений», — заявил глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь.

Напомним, что 8 сентября в ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Как позже выяснилось, водитель автомобиля, в нарушение правил не пропустивший кортеж премьера, находился под действием наркотиков.